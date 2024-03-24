Утром 24 марта войска РФ после массированной атаки ударили по Львовской области ракетами "Кинжал" с МиГ-31К.

Утром 24 марта российские войска атаковали один и тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области сначала крылатыми ракетами или дронами Shahed, а затем аэробалистическими ракетами "Кинжал". Как пишет Defence Express, это может свидетельствовать о применении россиянами опасной тактики, наработанной в Сирии.

Напоминается, что подобным образом Россия атаковала Одессу 15 марта, нанеся повторный удар баллистическими ракетами туда, где уже проходили поисково-спасательные работы, и это увеличило количество жертв.

Аналитики допускают, что так россияне все и планировали с целью увеличения разрушений и жертв.

Видео дня

"Такое "ноу-хау" в тактике террора РФ "наработала" еще во время кампании ударов по Сирии. Следует быть готовым, что теперь эту "сирийскую" заготовку рашисты при обстрелах нашей инфраструктуры могут начать использовать чаще, что может в частности усложнять спасательные работы и восстановление поврежденных объектов", - говорится в публикации.

Удар по Львовской области 24 марта

Напомним, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что утром 24 марта войска РФ ударили по региону ракетами "Кинжал" с МиГ-31К:

"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью. Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место".

Вас также могут заинтересовать новости: