Диктатор вызывает огонь на себя, но ему уже объяснили, что произойдет в случае подготовки пусков.

Россия пытается превратить Беларусь в свою ядерную военную базу. Впрочем, юридически эта страна не квалифицируется как ядерное государство, потому что формально пока никаких решений нет. Но фактически она превращается в конгломерат ядерной державы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

"Это гибридный формат, который превращает Беларусь в ядерное государство бандитского типа, которое выступает против мирного сообщества. По сути это то же самое, что и приобретение Аль-Каидой ядерного оружия. Уничтоживший свой народ Лукашенко сейчас способствует Путину и участвует во многих операциях террористического характера против Украины. Теперь он намерен делать это еще и с ядерным потенциалом. Поэтому Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерное государство, а как террористическое государство, которое получило и разместило ядерное оружие", - отметил Маломуж

Генерал отметил, что мировое сообщество должно четко объяснить Путину, что его ждет, если его ядерное оружие будут готовить к запуску в России, или в Беларуси.

"Путин реагирует только на жесткие аргументы. Мировое сообщество, в частности Китай, Индия, Бразилия, которое ему подтакует, должно четко объяснить, что будет в случае перемещения, размещения, а тем более подготовки к пуску ядерного оружия. Это единственное правильное решение. Потому что если Путин ее применит, это будет конец всем, он просто уничтожит человечество. Я хорошо знаю ядерный потенциал России, США и других стран и могу сказать, что это не ограничится локальным применением. Это уничтожение всей Земли", - отметил Маломуж.

Генерал отметил, что своими угрозами "Путин вызывает огонь на себя, потому что никто не хочет умирать". Диктатору уже донесли информацию о том, что в любую секунду может быть полнокровный массированный ядерный ответный удар - "и тогда России конец".

"Это грубо, но реально действует. "Красные" телефоны правительственной связи сегодня должны быть красными не по цвету, а по накалу", - отметил он.

Ядерное оружие России в Беларуси

В марте диктатор Путин объявил, что в Беларуси строят специальные хранилища для тактического ядерного оружия. ЕС и США осудили это решение и призвали Беларусь отменить его, но министры обороны двух стран подписали документы о порядке удержания ядерки на территории РБ.

В конце марта Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов началось и призвал других стран вступать в союз с РФ и РБ, чтобы получить ядерное оружие. В июне Путин уточнил, что подготовка должна завершиться в июле.

На днях Лукашенко заявил, что перед применением ядерного оружия "никакого колебания не будет, если только против Беларуси будет агрессия".

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