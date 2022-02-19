Президент США привел пример обстрела украинского детского сада в Станице Луганской.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что Россия распространяет дезинформацию против Украины, чтобы создать оправдание для дальнейших действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

"На протяжении последних нескольких дней мы видели сообщения о значительной вспышке нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе", - заявил Байден.

В частности, президент США привел пример обстрела украинского детского сада в Станице Луганской, в отношении чего Россия обманчиво утверждала, что это было якобы совершено со стороны Украины.

"Мы также продолжаем видеть все больше и больше дезинформации, которая доводится до сведения российской общественности, включая контролируемых Россией сепаратистов, в которой утверждается, что Украина планирует начать массивную наступательную атаку на Донбассе", - заявил Байден.

"Слушайте, нет никаких доказательств этих утверждений, и они противоречат элементарной логике, чтобы верить, что украинцы выбрали бы этот момент, когда более 150 тысяч войск находится на ее границах, чтобы обострить давний конфликт", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что государственные российские СМИ продолжают делать фальшивые утверждения о "геноциде", который якобы происходит на Донбассе, и продвигают сфабрикованные утверждения с предупреждениями о возможной атаке украинцев на Россию, хотя для этого нет доказательств.

Президент США отметил, что все это согласуется со сценариями, к которым Россия прибегала ранее, чтобы "создать ложное оправдание для действий против Украины".

"Это также соответствует сценарию для повода, о котором Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры предупреждают в течение недель", - заявил Байден.

Он добавил, что украинские Вооруженные силы во время этих напряженных моментов демонстрируют большое благоразумие и сдержанность.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, через полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.