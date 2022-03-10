Авиаудар по Мариуполю 9 марта унес по меньшей мере жизни трех человек. Середи погибших - 1 ребенок.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
"Россия убивает гражданских! Сегодня стало известно, что вчерашний авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе убил 3 человека. Среди них – 1 ребенок.
За 10 марта россияне убили еще двух жителей области: 1 в Мариуполе и 1 в селе Терни Лиманщины. Четверо человек получили ранения: по 1 в Мариуполе, Краматорске, Тернах и Мироновском. Каждый военный преступник будет наказан!", - написал Павел Кириленко.
Кроме того, Кириленко сообщил, что за две недели войны российские кафиры разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области. Среди них:
- 34 объекта электроснабжения;
- 16 объектов газоснабжения;
- 8 объектов водоснабжения;
- 9 медучреждений;
- 2 образовательных учреждения;
- 13 мостов (12 из них – уничтожено полностью);
- 248 многоквартирных и 127 частных домов.
Напомним, около населенного пункта Светлодарск Донецкой области случилась авария на газопроводе - там россияне перебили газопровод высокого давления, вследствие чего образовался пожар.