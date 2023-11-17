В частности, украинские бойцы ударили по артиллерийским средствах россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 17 ноября нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести артиллерийским средствах, одному средству противовоздушной обороны, по одному пункту управления и одному составу боеприпасов россиян.

Тем временем российские войска за сутки нанесли один ракетный и 24 авиационных удара, совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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