Силы и средства ПВО сбили все воздушные цели, а их был почти десяток.

Российские оккупанты этой ночью устроили вторую за этот месяц атаку дронов на Киев. По предварительным данным, барражирующие боеприпасы типа "Shahed" были запущены с южного направления.

"Чтобы добраться до столицы, БПЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне" - сообщили в КГВА.

Как отмечается, силы и средства ПВО сбили все воздушные цели, а их был почти десяток, еще на подступах к столице. Окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют воздушные силы ВСУ.

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"По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений (данные оперативных сводок будут уточняться). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили в администрации.

Ночная атака дронов

Российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Украину. В 19: 48 военные предупредили, что группа беспилотников двигает движется с юго-востока. ПВО сработала в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.

В ночь на 17 ноября украинскими защитниками было сбито девять из десяти запущенных по Украине вражеских дронов. Вражеские ударные БПЛА были уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей

За последние 12 месяцев российские оккупанты выпустили в направлении Киева более 300 крылатых ракет различного типа; 14 баллистических ракет; почти 400 ударных БПЛА типа "Шахед".

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