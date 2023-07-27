Отмечается, что россияне били как по позициям украинской армии, так и по жилым домам.

Украинские военные продолжают нещадно бить по российским оккупантам. Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по захватчикам.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по его зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один состав боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов", - говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

В свою очередь за прошедшие сутки, 26 июля, россияне нанесли 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

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Кроме того, сохраняется очень высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на фронте по состоянию на 26 июля - главные новости

Россияне проводят безуспешные атаки на Купянском и Лиманском направлениях. Заместитель министра обороны Анны Маляр отметила, что украинские защитники продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи в районе Бахмута Донецкой области.

При этом ранее СМИ писали, что Украина еще не нанесла свой главный удар в нынешнем контрнаступлении ВСУ. Издание New York Times пишет, что цель украинских военных состоит в том, чтобы разорвать сухопутный коридор между Крымом и другими временно оккупированными территориями или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии.

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