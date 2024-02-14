Битвы могут быть проиграны, важно выиграть войну, отметил Петр Черник.

Ситуация вокруг Авдеевки обостряется, и если украинское командование придет к выводу, что надо оставлять этот укрепленный район, то катастрофы не будет, хоть и Авдеевка - ворота к одной из главных задач россиян на данный момент. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

"У врага есть задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей… Путину для собственного ритуала, а для тиранов ритуалы это святое, нужны хорошие результаты. В понимании врага полная оккупация Донецкой и Луганской областей - хороший результат. Авдеевка - это ворота к этой задаче, - сказал он. - Понимаем, что битвы в войнах могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну".

По мнению Черника, сейчас Украина в третьей стадии классической индустриальной войны, которая говорит, кто лучше уничтожает стратегические ресурсы противника, тот в итоге одержит победу.

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"То, что мы только под одной Авдеевкой от 7 октября накосили убитыми более 15 тысяч россиян, что равно показателю потерь Советского Союза в войне в Афганистане, то это довольно серьезно. По технике есть отношение 1 к 30 в пределах недели - это что-то невероятное", - считает эксперт.

Удержат ли ВСУ Авдеевку - мнение

Ситуация в Авдеевке для Сил обороны непростая, но есть надежда, что подкрепление улучшит позиции украинских защитников, считает военный эксперт Алексей Гетьман. Он прогнозирует, что вражеские штурмы будут продолжаться:

"Удастся или не удастся нам дальше держать оборону, покажут не дни, а может даже часы. Но надеемся, что с подтягиванием резервов будут улучшены наши позиции. Но быть на 100% уверенным, что нам удастся удержать город, не стоит".

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