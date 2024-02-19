Задачу выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) показала уникальные кадры с ночных рейдов своих бойцов в Авдеевке.

"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах с ПНБ - бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Также отмечается, что задачу выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

Авдеевка - ночные рейды 3 ОШБр

3 ОШБр в Авдеевке - что сообщалось

Напомним, вечером 17 февраля сообщалось, что после выполнения задачи в Авдеевке 3 ОШБр отошла на окрестности города. Отмечалось, что с момента передислокации в Авдеевку Третья отдельная штурмовая бригада нанесла существенные потери ключевой ударной группировке российской армии.

При этом в бригаде заявили, что вывод украинских подразделений из Авдеевки все еще продолжался.

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