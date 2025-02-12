По словам местных жителей, взрывная волна от удара была очень мощной.

Российские оккупанты 12 февраля в очередной раз атаковали столицу Украины. В комментарии для ТСН киевляне рассказали подробности мощной атаки РФ на город.

Одна из местных жительниц отметила, что взрыв был настолько мощным, что в квартире повылетали даже розетки.

"Сыпалась крыша, люди теряли сознание из-за такой сильной взрывной волны", - сказала она.

В то же время охранник одного из разрушенных помещений в Оболонском районе рассказал, как ему удалось спастись.

"Я пошел к умывальнику умыться и тут раздался взрыв. На моих глазах из умывальника вылетели двери и окно. Если бы я находился на посту, то меня или бы зарезало или не знаю, что бы сделало. Теперь меня поздравляют со вторым Днем рождения", - добавил мужчина.

Кроме того, охранник показал осколок от российской ракеты, которая атаковала здание, а также добавил, что именно в этом здании, к счастью, жертв не было.

Вражеская атака на Киев 12 февраля - что известно

Как писал УНИАН, 12 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения, среди которых 9-летняя девочка. Известно, что спасатели ликвидировали последствия атаки РФ в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах Киева.

Позже в ПС ВСУ сообщили, что Россия атаковала Киев "Искандерами". В результате обстрела возник пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе и возгорание на складах в Голосеевском районе Киева, а также на крыше дома в Святошинском районе столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: