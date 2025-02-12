В последнее время враг не наносит повреждений столице "Шахедами".

В ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. И подобные удары в будущем могут продолжаться. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Очевидно, что Киев будет чаще всего подвергаться баллистическим атакам. Учитывая эшелонированность обороны столицы. Враг будет наносить те удары, которые, как он считает, могут достичь цели более уверенно и гарантированно, чем "Шахедами" и крылатыми ракетами", - сказал Попович.

Он отметил, что россияне чуть ли не ежедневно пытаются атаковать Киев "Шахедами". Но в последнее время нет информации о повреждениях, нанесенных этими БПЛА.

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"А вот баллистические ракеты - это то средство поражения, которое враг будет использовать против столицы чаще всего, чтобы пробить оборону", - добавил Попович.

Удар по Украине 12 февраля: что известно

В ночь на 12 февраля захватчики ударили по Украине семью баллистическими ракетами. Также враг применил для ударов 123 "Шахеды". По данным Воздушных сил, Украина сбила шесть российских ракет и 71 ударный БПЛА врага.

Одной из целей атаки оккупантов стал Киев. По информации мэра столицы Виталия Кличко, в результате вражеской атаки известно о по меньшей мере одном погибшем и трех раненых. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до четырех.

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