Россиян "лишили глаз и ушей" на острове, считает Жданов.

Недавний ракетный удар украинских военных по острову Змеиный, захваченному российскими оккупантами, лишил врага и его флот значительного преимущества в Черном море.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, пишет "Сегодня".

"На сегодняшний день с помощью этой атаки мы фактически лишили Черноморский флот Российской Федерации возможности контролировать акваторию, где проходят основные торговые пути для международного судоходства. Это имеется в виду остров Змеиный. А также контролировать акваторию, прилегающую к нашему побережью. Вот в чем важность была этой атаки", - пояснил он.

Жданов добавил, что Черноморский флот РФ на сегодня "лишили глаз и ушей".

"И теперь получается, что в вероятной зоне поражения комплекса "Гарпун", а это 300 км от нашего побережья, Черноморский флот не имеет никакого преимущества", - подчеркнул Жданов.

Он также назвал единственную возможность для оккупантов высадить свой десант на украинском побережье - подойти большими и малыми десантными кораблями. Других возможностей для врага Жданов на сегодня не видит.

Новый удар по Змеиному

На днях украинские военные поразили вражеские подразделения на острове Змеиный в Черном море. Снаряды поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную техники.