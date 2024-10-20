Этот завод располагается на расстоянии около 900 километров от государственной границы Украины.

Завод им. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области России за 900 километров от границы с Украиной атаковали несколько десятков ударных БПЛА украинского производства. Об этом УНИАН сообщили осведомленные источники в украинской разведке.

Атакованный завод - один из крупнейших российских заводов по производству взрывчатых веществ. Его поражение - результат совместной операции Главного управления разведки (ГУР), Службы безопасности Украины и Сил специальных операций.

Согласно сообщениям в российских Telegram-каналах, взрывы в районе завода прогремели около 4 утра. Вскоре местные власти заявили о попытке российского ПВО отразить атаку дронов-камикадзе. После взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма.

Источники отметили, что последствия поражения пока уточняются. Другие источники УНИАН в СБУ сообщили, что работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и дальше: "СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект".

Завод Свердлова в России - что известно

Завод им. Свердлова специализируется на производстве взрывчатых веществ, он занесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Также 23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также предприятие находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Кроме того, завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

По информации источников, предприятие производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. Продукция завода используется оккупационной армией РФ для осуществления военной агрессии против Украины.

Напомним, ранее УНИАН писал, что завод Свердлова является составной частью российского ВПК и находится под санкциями, поскольку его продукцию используют для ведения войны в Украине.

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