В ОК "Юг" рассказали про ночные маневры врага в Черном и Азовском морях.

В течение ночи враг уменьшил корабельную группировку в Черном и Азовском морях до девяти единиц, одновременно нарастив количество ракетоносителей. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"К ночной ракетной атаке подключились фрегат и малый ракетный корабль в Черном море, малый ракетный корабль в Азовском – также был задействован. С учетом использованных за ночь ракет, общий суммарный залп "Калибров" сейчас составляет 15 ракет", - заявили в командовании.

Как уточняется, четыре "Калибра", которые враг направил через зону ответственности "Юга" в глубь Украины, уничтожены силами противовоздушной обороны над Николаевщиной. Остальные пять - успешно ликвидированы в других регионах страны.

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Украинские военные акцентируют, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

Ночной ракетный удар по Украине

Известно, что утром 16 мая враг нанес ракетный удар по Киеву. Комплексный удар ракетами и беспилотниками был нанесен одновременно с разных направлений. Обломки ракет, сбитых ПВО, упали на улицы столицы. Из-за падения в Соломенском районе города произошло возгорание нежилого помещения и автомобилей.

Все выпущенные захватчиком ракеты - "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры" - уничтожены. Удары наносились с моря и суши.

Напомним, 15 мая стало известно, что противник впервые вывел в Азовское море ракетоноситель. Украинские военные не исключали, что это сделано для "прикрытия" Крымского моста.

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