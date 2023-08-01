Это означает, что дальность полета дрлонов-камикадзе достигает не менее 500 километров.

В России утверждают, что атаковавшие БПЛА Москву, летели с территории Украины.

Об этом сообщает пропагандистский ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника системы ПВО. Кстати, эту информацию изданию подтвердил еще один информированный чиновник.

Расстояние от ближайшей точки Украины до Москвы по прямой составляет более 450 километров. Если информация росСМИ правдива, то у Украины появились мощные дроны-камикадзе, способные преодолевать более 500 километров.

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Атака на Москву

Как сообщает УНИАН, в ночь на вторник, 1 августа, Москву снова атаковали неизвестные дроны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву сбила российская противовоздушная оборона. По его словам, один БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", поврежден фасад на уровне 17-го этажа. В то же время, стало известно, что в Подмосковье российская ПВО сбила один беспилотник.

Затем стало известно, что беспилотник, который атаковал "Москву-Сити" имел на борту вдвое больше взрывчатки. На месте по-прежнему все окружено. Продолжают работать спецслужбы.

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