Координаты удалось определить нетипичным методом.

Появились координаты места удара по российскому катеру "Ивановец", который атаковала Украина в ночь на 1 февраля - действия ВСУ зафиксировали космическим методом.

OSINT-исследователи определили координаты точки наблюдения по расположению звезд. Другими словами, для анализа взяли данные космического дрона.

Геолокация атаки - 45.3106, 32.8153. Судя по кадру, эпицентр удара расположен на запад от озера Донузлав.

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По левому краю на побережье располагаются поселки Окуневка и Марьино (временно оккупированный Крым).

Атака на "Ивановец" - основные факты

Военно-морские силы Украины 1 февраля подтвердили факт удара по российскому катеру "Ивановец" в Черном море в водах Крыма (неподалеку от озера Донузлав).

На судне оккупантов на момент удара находилось 40 моряков. Атаку украинские ВМС реализовали ночью, применив дроны отечественного производства MAGURA V5. По корпусу катера удалось нанести 6 ударов, сообщал глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

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