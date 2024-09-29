После удара украинских дронов возник пожар, но на территорию склада боеприпасов огонь не распространился.

Украинский Генштаб сегодня днем заявил об успешном поражении ракетного арсенала в Котлубани Волгоградской области РФ, однако, как утверждает "Радио Свобода", ссылаясь на спутниковые снимки, склад боеприпасов не был поражен.

"Как видно на спутниковом снимке за 29 сентября, рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар, но на территорию склада боеприпасов огонь не распространился", - говорится в сообщени.

Удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области

Источники в украинской разведке сообщили УНИАН, что ВСУ атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области. По данным источников, арсенал был атакован в ночь на 29 сентября около 2:30. Для атаки было применено 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели достигает более 600 километров.

Видео дня

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешное поражение военного арсенала ракет "Котлубань". В Генштабе отмечали, что накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами.

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