Накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешное поражение военного арсенала ракет "Котлубань" в Волгоградской области РФ.

"Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, возле поселка Котлубань Волгоградской области", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Также отмечается, что накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами.

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"Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем наши подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

Атаки ВСУ на российские арсеналы

Ранее источники в украинской разведке сообщили УНИАН, что ВСУ атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области. По данным источников, арсенал был атакован в ночь на 29 сентября около 2:30. Для атаки было применено 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели достигает более 600 километров.

18 сентября стало известно, что украинские БПЛА ударили по складу с боеприпасами в городе Торопцы Тверской области. Сообщалось, что на момент удара на складе до 30 тыс. различных боеприпасов.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил о поражении еще двух крупных складов с боеприпасами на территории России - в Краснодарском крае и в Тверской области.

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