Военные сообщают, что сбили все БПЛА.

В Одессе обломки сбитого российского беспилотного летательного аппарата вызвали замыкание в электросети одного из объектов критической инфраструктуры.

"Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136", - сообщают Силы обороны юга Украины в своем официальном Telegram-канале.

Как отмечают военные, в результате замыкания возник пожар, его удалось оперативно ликвидировать. От огня никто не пострадал. Больше деталей обещают рассказать в утренней сводке Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Что известно о ночной атаке на Одессу:

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупационные войска запустили из Черного моря в сторону Одесской и Николаевской областей беспилотные летательные аппараты, впоследствии дроны изменили курс на Одессу.

В городе раздались громкие взрывы, областная военная администрация сообщала о работе украинской противовоздушной обороны.

Около 23:10 Командование Воздушных сил Вооруженных сил объявило об отбое угрозы ударных беспилотников для всех областей Украины.

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