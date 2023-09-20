При этом в пакет, вероятно, не войдут ракеты ATACMS и ПТРК.

О новом "существенном" пакете военной помощи Украине объявит президент США Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Также об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.

"Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита в Вашингтон", - написал журналист в Twitter.

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Корреспондентка Fox News Жаки Генрих написала в Twitter, что в нем будут "один или два новых элемента".

При этом в пакет, вероятно, не войдут ракеты ATACMS и ПТРК. Однако США все еще рассматривают варианты передачи вооружения Украине. Сейчас в США сконцентрировались на помощи Украине в прохождении минных полей, потому что считают, что это ускорит контрнаступление.

США планируют передать оборудование для разминирования, большее количество кассетных боеприпасов, воздушное прикрытие наземных ресурсов, а также бронетехнику и противотанковое оборудование для уничтожения российских вертолетов.

Кроме встречи с Байденом в четверг у Зеленского запланирована встреча со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими законодателями.

Помощь от США для Украины - детали

США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысила объемы помощи любой другой стране. Как пишет The Washington Post, эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд. Отмечается, что $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

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