По его словам, Украина показала, что качественное использование вооружения, полученного от партнеров, на поле боя дает результаты.

Начало действия ленд-лиза для Украины, который, как известно, должен заработать с 1 октября, существенно не изменит темпы и объемы поставок оружия для ВСУ.

Такое мнение выразил генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире FREEДОМ.

"Просто поменяется система оплаты и система нашего расчета с союзниками. А поставки (вооружения - УНИАН) будут идти в тех же объемах. Логистика уже отработана в такой степени, что все будет очень четко и без задержки", - отметил Ягун.

По его словам, Украина показала, что качественное использование вооружения, полученного от партнеров, на поле боя дает результаты, на которые действительно никто не надеялся, кроме самих украинцев.

Что касается дальнобойных ракет ATACMS и того, действительно ли США могут передать их украинским военным, то Ягун выразил уверенность, что готовы.

"Это решение уже было принято. Я даже не исключаю, что, возможно, они у нас уже есть", - заинтриговал генерал СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

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