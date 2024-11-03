Отмечается. что часть из этих проблем будут связаны с интеграцией в российскую структуру командования.

Северокорейские солдаты, привлеченные Россией для войны против Украины, почти наверняка будут столкнуться с рядом проблем. Уверенность в этом выразили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Предполагаемые трудности будут связаны с оперативной совместимостью, поскольку ранее РФ и КНДР не проводили совместные военные учения, считают в британской разведке.

"Войска КНДР, которые будут привлечены к боевым операциям, почти наверняка будут иметь проблемы с управлением российским оборудованием, интеграцией в российскую структуру командования, управления и преодолением языкового барьера с российскими войсками", - говорится в сообщении.

Видео дня

В разведке Британии напомнили, что часть северокорейских войск в России переброшена в Курскую область.

"Для России военная поддержка КНДР в ее войне против Украины, по всей вероятности, была основной движущей силой партнерства и до сих пор была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Кореи. В то же время КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и нашла торгового партнера, готового нарушить санкции", - отмечается в сообщении.

Армия Северной Кореи на войне с Украиной - что сообщалось

Напомним, в Госдепе США подтвердили, что Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военных. При этом отмечалось, что войска КНДР уже в ближайшие дни могут принять участие в боевых действиях против Украины.

В The Wall Street Journal писали. что решение Северной Кореей об отправке войск ставит перед дилеммой Китай, проверяя пределы его способности влиять на соседей.

Вас также могут заинтересовать новости: