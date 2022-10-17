Украинская армия настолько сильна, что может перенести боевые действия на территорию страны-агрессора, отмечает Соскин.

После эскалации война РФ против Украины перейдет на территорию страны-агрессора. А во временно оккупированном Крыму начнется полный "абзац" и "зимний армагеддон".

Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

"Чего у Путина не понимают, что уже настолько сильная украинская система, армия, что после эскалации война полностью перейдет на территорию Российской Федерации. Боевые действия сначала перейдут на Белгородскую, на Курскую, на Воронежскую область, Брянскую, а дальше это Ростовская область и так далее. Сначала ракеты, самолеты. Дроны пойдут, однозначно. А на каком-то из этапов станет вопрос о переходе на ту территорию уже пехотно-армейскими, мотопехотными и прочими, танковыми подразделениями", - отметил он.

По словам Соскина, ВСУ нужно зайти вглубь на территорию РФ. Это поможет остановить все атаки на украинские города.

"Ну и дальше это будет вход в Крым. Есть там два варианта на сегодняшний день - заход на Берислав с выходом на Новую Каховку и тогда на крымский перешеек, это очень быстро, или Херсон, и тогда переход по Антоновскому мосту и выход тоже на крымский перешеек. Некоторые говорят, что надо через Запорожскую область – Токмак, Мелитополь. Но там все сложно, а тут уже все готово. И тогда, поскольку есть уже дальнобойное оружие, то естественно будут подавлены сразу все боевые аэродромы в Джанкое, Армянске и так далее. А больше у Путина ничего нет. Если он теряет эти аэродромы, то у него нет там соответствующей живой мощи или танковой", - добавил эксперт.

Социолог также отметил, что в Крыму будет полный "абзац", ведь полуостров ждет полный коллапс.

"Ну и плюс в Крыму полный "абзац" - потеря Крымского моста фактически превратила Крымский полуостров в своеобразный заповедник. Они сейчас останутся без топлива. Главным был Крымский мост. Что они, через Мариуполь погонят, через Запорожье? Это невозможно, будут уничтожаться все составы. Крым практически превращается в резервацию. И там такой вопль начнется! Плюс если наши пробиваются к Бериславу и Каховке, то будет закрыт Крымский канал – будет прекращена опять поставка воды на Крымский полуостров. Это будут просто тяжелейшие для них последствия. Крымский полуостров будет замерзать и деградировать, там же продуктов нет, нет ничего своего. Они зимний армагеддон увидят, полный коллапс в Крыму", - указал Соскин.

Ситуация на юге Украины: что известно о контрнаступлении ВСУ

Ранее ВСУ озвучили новые потери россиян на юге:

"Силами обороны по врагу отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны. Обеспечено потери в количестве минимум 50-ти рашистов, двух танков, трех крупнокалиберных гаубиц типа "Мста" и пушки типа "Гиацинт", самоходной артустановки, гаубицы, зенитно-ракетного комплекса "Тор", станции радиоэлектронной борьбы, трех единицы авто-бронетехники",

За сутки защитники Украины отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов. Ранее УНИАН также сообщал, что в Генштабе раскрыли новые потери врага. Оказалось, за минувшие сутки ВСУ "отминусовали" еще 320 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: