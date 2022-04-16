Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина, говорит советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что Россия уже проиграла войну против Украины, сейчас там решают, как подготовить к этому население.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

Арестович предполагает, что россиян будут убеждать в том, что РФ якобы решила не соревноваться с НАТО, чтобы не доводить до ядерной войны.

"На второй день после затопления крейсера "Москва", то есть, на 51-ые сутки российского вторжения в Украину мы можем говорить, что войну Россия проиграла. Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина", - передает его слова "Обозреватель".

По наблюдениям советника главы ОП, командование снова снизило достижение целей "спецоперации в Украине" - это происходит после каждого провала россиян.

"Что остается Путину? Нанести тактический ядерный удар? После этого Западу придется договариваться с Китаем об устранении маньяка, который держит в заложниках весь мир. Поэтому здесь тупик. Еще один вариант: проиграть НАТО, а не украинцам, потому что это для России страшный позор. Для этого Путину необходима постоянная эскалация и прямые столкновения с НАТО, чтобы можно было сказать своему народу: вы же не хотите войны с НАТО?", - пояснил Арестович.

Путин, по его мнению, сможет объяснить россиянам, что он остановил кровавую вакханалию, угрозу ядерной войны, а НАТО и разумные политики нажали на украинцев и прекратили войну.

Ранее президент Владимир Зеленский перечислил факторы, от чего зависит ускорение завершения войны России против Украины.