Бойцы Вооруженных сил Украины уже прорвали российский фронт "в знаковом месте". Оккупанты в связи с этим начали перекидывать свои резервы.
По словам Алексей Арестович, украинские защитники в трех местах выполнили первоначальную задачу, прорвав российскую оборону.
"Это очень серьезный показатель, 3-4 сутки - это очень быстро... Прорыв является нормой на 10-14 сутки", - объяснил эксперт в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.
При этом он указал, что прорыв сейчас идет на тактическом уровне, то есть до 50 км, чтобы выйти на оперативный уровень, а это 150-200 км, нужно дождаться момента, когда захватчики бросят в бой резервы. Именно это и начали делать россияне, оттягивая войска из Херсонской области.
"Только после этого выбирается направление главного удара и там накапливаются наши резервы, потому что противник тогда не сможет маневрировать. В определенный момент образуется прорыв и туда зайдут бригады, которые будут развивать оперативный успех. Наши резервы в бой еще не вступали", - подытожил Арестович.
Ситуация на фронте по состоянию на 11 июня - главные новости
11 июня стало официально известно об освобождении села Благодатное и села Нескучное в Донецкой области.
При этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении есть продвижение со стороны украинских войск.