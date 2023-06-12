Алексей Арестович отметил, что оккупанты уже начали перебрасывать свои подразделения.

Бойцы Вооруженных сил Украины уже прорвали российский фронт "в знаковом месте". Оккупанты в связи с этим начали перекидывать свои резервы.

По словам Алексей Арестович, украинские защитники в трех местах выполнили первоначальную задачу, прорвав российскую оборону.

"Это очень серьезный показатель, 3-4 сутки - это очень быстро... Прорыв является нормой на 10-14 сутки", - объяснил эксперт в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

При этом он указал, что прорыв сейчас идет на тактическом уровне, то есть до 50 км, чтобы выйти на оперативный уровень, а это 150-200 км, нужно дождаться момента, когда захватчики бросят в бой резервы. Именно это и начали делать россияне, оттягивая войска из Херсонской области.

"Только после этого выбирается направление главного удара и там накапливаются наши резервы, потому что противник тогда не сможет маневрировать. В определенный момент образуется прорыв и туда зайдут бригады, которые будут развивать оперативный успех. Наши резервы в бой еще не вступали", - подытожил Арестович.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 июня - главные новости

11 июня стало официально известно об освобождении села Благодатное и села Нескучное в Донецкой области.

При этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении есть продвижение со стороны украинских войск.

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