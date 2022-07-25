Советник главы ОПУ отметил, что российские матери даже боятся разговаривать со своими сыновьями, попавшими в плен

Украинские власти призывали российских матерей забрать тела своих сыновей, погибших в боях в Украине. Они не хотят этого делать.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Радио Чикаго".

"У нас были десятки случаев, когда пленному дали возможность позвонить родственникам, а первым вопросом от мамы было: "А мне ничего не будет за то, что я с тобой разговариваю?". Не вопрос "Как ты?", "Что с тобой?". За все время только мама одного оккупанта направила письменное подтверждение о готовности забрать сына из плена, но, очевидно, ее отговорили родственники и она так и не приехала", - заявил Арестович.

При этом он напомнил, что во время Первой Чеченской войны многие российские матери искали своих сыновей среди убитых и раненых, но теперь все иначе.

"Есть немало историй о том, как россияне покупают автомобили за "гробовые" компенсации после смерти сына, мужа, отца или брата. И даже в перехваченных разговорах: "из него никакой пользы не было, а так хоть деньги получили". Поэтому Путин не просто оглупил россиян, он их разложил морально", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, еще 3 марта президент Владимир Зеленский призвал российских матерей приезжать в Украину и забирать своих погибших детей.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 июля ориентировочно составили около 39520 личного состава.

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