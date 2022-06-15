По его словам, цель России сместилась и она уже не стремится к победе на поле боя.

Россия готова к длительной войне в Украине. Основная задача агрессора - не победа на поле боя, а приведение Запада в состояние подталкивания Украины к "Минску-3".

Об этом заявил советник председателя ОП Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

"Кремль готов к длительной борьбе - на износ. На пока хватит. И основная ставка у них - не победа на поле боя, а приведение Запада в состояние, когда он будет усиленно подталкивать нас к "Минску-3". Для этого применяется и давление на поле боя и вот этот продовольственно-энергетически-миграционный кризис, который в перспективе должен давить на западное социальное положение, экономику, политику, поднять уровень недовольства этой войной", - сказал он.

Арестович также прокомментировал сегодняшнее заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Россия стремится к миру с Украиной. По его словам, страна-оккупант намеренно решилась на это заявление на фоне передачи Украине современного вооружения.

"Они хотят, чтобы, когда журналисты будут работать с источниками с двух сторон, сообщение выглядело так: "Запад дает Украине оружие, а Россия настроена на мир", - отметил Арестович.

Он также добавил, что задача Кремля - посеять недовольство войной в Украине среди европейцев.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что российского диктатора Владимира Путина может остановить только жесткий отпор на поле боя.

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