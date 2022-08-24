Россияне постоянно прибегали к провокациям.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией рассказал как они проходили и к каким действиям прибегали россияне во время них.

Об этом он рассказал во время информационного телемарафона.

Так, по его словам россияне постоянно вели разведку, делали психологические портреты нашей делегации.

"Нас было там пять или шесть человек, которые сидели за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади от них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то присматривал, какая-то разведка была. А мы приехали просто сели и позади нас никого нет", - рассказал Арахамия.

По его словам, было трудно сдерживать эмоции, несколько раз украинская сторона брала тайм-аут.

"У нас война, люди гибнут, очень трудно сдержать эмоции. Мы несколько раз становились со стола в разные раунды переговоров, когда мы видели, что сейчас может начаться ругань или драка. Я брал тайм-аут, говорил "стоп", шли в бекрум, мы там сидели, общались, говорили, что нельзя давать предпочтение эмоциям", - отметил председатель фракции "Слуга народа".

Кроме этого, россияне прибегали к провокациям, выводили из равновесия украинскую делегацию, чтобы получить преимущество.

"Они пытались таким образом эмоционально нас вывести из равновесия и получить преимущество. Для нас как раз трудно было поддерживать равное эмоциональное состояние и в этом была большая нагрузка", - подчеркнул Арахамия.

Он подчеркнул, что будущий успех в переговорах зависит от успехов на фронте.

"Первый этап мы точно победили, они это признают, сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит от успехов Вооруженных Сил, как только будут успехи, я думаю, что победим и во втором этапе", - подытожил он.

Справка УНИАН. После вторжения 24 февраля Давид Арахамия возглавил украинскую делегацию по мирному урегулированию на переговорах с Россией, в частности – в Беларуси.

Отметим, недавно президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России, а в случае проведение "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

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