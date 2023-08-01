На войне против российских захватчиков погибла бывшая украинская футзалистка Элеонора Мальцева.

Об этом сообщают в Спортивном комитете Украины. Ранее женщина выступала за женский клуб "Беличанка" из Коцюбинского Киевской области, а также играла за сборную Украины. Сообщается, что российские оккупанты забрали жизнь Элеоноры 31 июля.

"О ее смелом и храбром характере говорят дела, которыми она занималась. В свои 34 года она бесстрашно защищала Украину от врага. У героини, которую навсегда запомнят улыбчивым и позитивным человеком, остался сын Тимофей", - говорится в сообщении.

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В свой последний день рождения Элеонора написала на своей странице в Facebook, что восемь лет из 17 своего детства и юности отдала профессиональному спорту, потом еще 17 - Вооруженным Силам Украины.

"Коротко о жизни крайних 9 лет - она не моя, я не делаю, что хочу и о чем мечтаю, я научилась делать с улыбкой и желанием то, что приказали! Я научилась из постоянного моря поездок брать позитив. Война подарила и дарит мне друзей и, к сожалению, частично их забирает - как у военных, которые защищают страну, а не отсиживаются... Сейчас единственное желание, как и у вас, быстрее одержать победу над врагом и сохранить побольше жизней наших мужественных собратьев", - писала защитница Украины.

Гибель женщин на войне

В конце ноября в Министерстве обороны сообщали, что во время полномасштабной войны погибла 101 женщина-военнослужащая. Еще 50 женщин числились пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о гибель боевого медика из Львова Натальи Депы, которая ушла на фронт вместе с отцом и братом. Ее жизнь оборвалась под Бахмутом.

Весной во время эвакуации раненых защитников Украины под Бахмутом погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

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