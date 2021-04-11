В ВСУ назвали имя украинского военнослужащего, которого убили возле Золотого.
Им оказался боец 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, сообщается на официальной странице бригады в Facebook.
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Старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика смертельно ранили российские боевики в субботу, 10 апреля. Герою было всего 24 года.
"Российские наемники в очередной раз "соблюдали режим прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика", - говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркнула, что "Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя".
"Не простим. Извини, братишка", - пообещали герою.
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