Ранее стало известно о том, что на фронте "задвухсотился" сотрудник "Известий".

В понедельник, 24 марта, стало известно о том, что в зоне боевых действий были ликвидированы двое сотрудников российского пропагандистского телеканала "Звезда".

Ликвидированы оператор и водитель съемочной группы. Об этом сообщается в телеграм-канале пропагандистского медиа.

"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках был военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", – говорится в сообщении.

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Пропагандисты утверждают, что по машине с журналистами якобы нанесли удар "двумя ракетами HIMARS".

Тем временем российское агентство ТАСС заявило, что в Суджанском районе Курской области ранения получил их корреспондент, который "выполнял редакционное задание". Угрозы его жизни, согласно сообщению, нет.

Ликвидация российских пропагандистов

24 марта стало известно, что в зоне боевых действий "задвохсотился" российский "военкор" Александр Федорчак. Он работал на российское издание "Известия". Подробностей там не раскрыли, однако известно, что пропагандист работал на Купянском направлении.

В январе же сообщалось о ликвидации пропагандиста РФ Александра Мартемьянова – он тоже работал на "Известия". РосСМИ писали, что машина с пропагандистами была атакована дроном на трассе Донецк – Горловка.

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