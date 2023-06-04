Эксперты отметили, что самовольность главного "вагнеровца" несет угрозу для Путина.

Главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин угрожает самовольно отправить наемников в Белгородскую область РФ. Одна из причину такого решения - попытка отправить оставшихся "вагнеровцев" в спокойный регион.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Пригожин ухватился за общее недовольство россиян безопасностью на границе с Белгородской областью, чтобы пригрозить, что силы группы Вагнера могут действовать на территории России без одобрения российского военного командования. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут ждать приглашения или разрешения Минобороны для защиты Белгородской области, если Минобороны ничего не сделает для безопасности региона. Пригожин оправдал свою угрозу неповиновения, заявив, что "Вагнер" стремится защитить русский народ, подразумевая, что Вагнер возьмет на себя роль защитника границы, которую уже должно занимать МО.

Угрозы Пригожина основаны на жалобах других видных деятелей информационного пространства на то, что российские власти недостаточно сделали для защиты приграничных территорий от последствий войны, и отражают нынешнюю потерю Пригожиным информационной инициативы.

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Кроме того, угрозы главного "вагнеровца" также указывают на то, что он может стремиться, чтобы силы Вагнера взяли на себя основную или исключительную ответственность за ось на украинском театре военных действий теперь, когда силы Вагнера отказались от этой роли в районе Бахмута. Пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как линию фронта, которую достаточно легко защищать, поскольку рейды в Россию до сих пор происходили в крайне ограниченных масштабах.

Размещение сил Вагнера на границе с Белгородом позволило бы Пригожину сохранить свою позицию командующего передовыми силами без изнурительных требований проведения лобовых атак в стиле живой волны против сильно укрепленного украинского города.

"Вызывает удивление явная угроза Пригожина провести военные действия, пусть даже оборонительные, на территории России без разрешения Минобороны России, если это не что иное, как яркая риторика. Это означает, что Пригожин считает себя способным использовать верные ему крупные вооруженные силы по своему усмотрению и вне контроля реальных российских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин должен был бы иметь огромную уверенность в личной лояльности Пригожина к себе, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации", - указали эксперты.

Заявление Пригожина о перехде на Белгород - что известно

Уже несколько дней партизаны Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" ведут бои с российскими силовиками в Белгородской области. В свою очередь Минобороны РФ направило в область команду спецназа.

В то же время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который известен критикой в адрес минобороны России, предупредил, что готов ввести в Белгородскую область наемников, чтобы прекратить "беспредел по захвату территорий России".

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