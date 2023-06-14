Весь последний год один из родов российских войск демонстративно отсутствовал, но сейчас проявил активность.

Одним из самых значимых факторов, который может повлиять на исход украинского контрнаступления, является эффективность российской фронтовой авиации. Все последние месяцы она была относительно пассивной, но сейчас активна как никогда. Об этом в комментарии Sky News заявил британский военный аналитик Шон Белл.

Он отметил, что в течение последнего года российская фронтовая авиация "демонстративно отсутствовала". Однако теперь именно российская авиация стала серьезным препятствием для наступающих украинских войск.

Белл подчеркнул, что западные армии всегда сперва обеспечивают себе полное превосходство в воздухе прежде, чем начать наземную операцию. Однако Украина не располагает "такой роскошью". По словам эксперта, украинцы пытаются прорываться вперед за пределами зоны прикрытия своей ПВО. А это "очень сложная задача, сопряженная с риском".

Белл полагает, что российское командование на текущем этапе "менее озабочено территорией" на юге и больше сосредоточено на том, чтобы нанести украинской армии большие потери и тем самым защитить основные завоевания на Донбассе и в Крыму.

В то же время, по словам эксперта, на стороне Украины играет то обстоятельство, что российская авиация не обладает необходимыми навыками оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным силам.

"Атаковать противника, пролетая со скоростью одну милю каждые шесть секунд, не задев своих солдат, которые находятся всего в сотнях метров от врага, — это очень сложная дисциплина", – говорит Белл.

Эксперт отмечает, что Запад действительно можно упрекнуть за то, что он не передал Украине истребители F-16. Однако тут же Белл напоминает, что украинцам потребовались бы годы на то, чтобы создать военно-воздушные силы, действительно способные противостоять российской авиации.

Украинское контрнаступление – что известно

За первую неделю украинского контрнаступления оккупантов удалось выгнать из семи населенных пунктов – сел Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. В общей сложности от российских оккупантов зачистили 90 квадратных километров.

Относительно скромные результаты объясняются тем, что продвижение вперед требует от украинских бойцов значительных усилий. По словам военного эксперта Тараса Чмута, чтобы состоялся большой прорыв фронта, как под Харьковом, сперва нужно найти слабое место в российской обороне.

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