У погибшего остались жена, двое детей, а также мама и сестра.

Сегодня в Полтаве перед зданием Полтавской облгосадминистрации прошло прощание с погибшим в зоне ООС военнослужащим 81-й отдельной аэромобильной бригады 36-летним Александром Глушко.

Читайте такжеСутки в ООС: боевики семь раз обстреливали военных, один боец подорвался

Как сообщает корреспондент УНИАН, 12 февраля тело погибшего Александра Глушко привезли в Полтавскую область из зоны ООС, где 11 февраля в районе Зайцева в Донецкой области он получил смертельное ранение от пули вражеского снайпера и умер во время эвакуации в госпиталь.

Встречали погибшего десятки полтавчан, организованные Координационным советом общественных организаций участников АТО на границе Полтавской области и потом сопроводили его в автоколонне в Полтаву, где в Свято-Успенском кафедральном соборе всю ночь проходил обряд отпевания.

Утром, в 9:30, в соборе прошла процедура прощания с погибшим родственниками, а потом тело Александра Глушко для прощания привезли на площадь перед Полтавской облгосадминистрацией, где в 10-30 сотни полтавчан поклонились герою.

Руководители Полтавской ОГА и облсовета, депутаты областного совета выразили соболезнование родным, друзьям, знакомым и собратьям воина.

Они заявили, что Александр Глушко был настоящим патриотом, с честью выполнил воинский и гражданский долг, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

После процедуры прощания перед ОГА тело погибшего повезли в село Руновщина Полтавского района, где его похоронят на местном кладбище.

У погибшего остались жена, двое детей, а также мама и сестра.

Эскалация на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Булашев