Глава государства поблагодарил "каждого и каждую, кто держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия сейчас продолжаются почти по всей линии фронта.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Активные боевые действия сейчас происходят почти по всей линии фронта – и на юге, и на Харьковщине, и на Донбассе", - отметил президент.

Відео дня:

Зеленский поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые "проявляют максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении", а также воинам 53-й и 93-й бригад, которые защищают Бахмутское направление, "защищают мужественно, умно, героически".

"Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа - это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все - несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда различных наемников и "зэков", - отметил он.

Глава государства поблагодарил "каждого и каждую, кто держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы".

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины "отрезали" армию РФ от поставок вооружения и личного состава на Херсонщину из оккупированного Крыма.

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