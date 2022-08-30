Джастин Бронк заверил, что украинские бойцы намеренно затягивают ситуацию.

Вооруженные силы Украины несколько месяцев планируют крупное наступление в Херсонской области. Украинские бойцы будут придерживаться стратегии затягивания, давя на армию РФ на широком фронте, чтобы сломить моральный дух и нанести потери.

Об этом пишет BBC.

"За последние полтора месяца Россия успела перебросить значительные силы из Донбасса в направлении Херсона. Но неизвестно, каково моральное состояние этих войск" – заявил старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк.

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По его словам, 24 февраля поступали разные сообщения об упадке сил среди оккупантов, но Москва неоднократно отрицала это. При этом он отметил, что ожидает от Украины продолжения ударов с использованием HIMARS потому, что они были настолько успешными, что перекрыли снабжение захватчиков.

Как ранее сообщал УНИАН, в командовании Вооруженных сил Украины 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины в Херсонской области.

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