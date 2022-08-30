Вооруженные силы Украины несколько месяцев планируют крупное наступление в Херсонской области. Украинские бойцы будут придерживаться стратегии затягивания, давя на армию РФ на широком фронте, чтобы сломить моральный дух и нанести потери.
Об этом пишет BBC.
"За последние полтора месяца Россия успела перебросить значительные силы из Донбасса в направлении Херсона. Но неизвестно, каково моральное состояние этих войск" – заявил старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк.
По его словам, 24 февраля поступали разные сообщения об упадке сил среди оккупантов, но Москва неоднократно отрицала это. При этом он отметил, что ожидает от Украины продолжения ударов с использованием HIMARS потому, что они были настолько успешными, что перекрыли снабжение захватчиков.
Как ранее сообщал УНИАН, в командовании Вооруженных сил Украины 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины в Херсонской области.