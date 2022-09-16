Европа и Латвия поддерживают украинцев в борьбе с российским террором.

Вилис Дамбинс, акционер группы компаний VS Energy, уверен, что действия рф в Украине являются преступлением мирового масштаба, за которые путин и россия должны ответить перед международным трибуналом.

Так остро Вилис Дамбинс отреагировал, узнав о смерти еще одного сотрудника облэнерго, входящего в группу компаний VS Energy.

"Погиб сотрудник "Кировоградобленерго". 11 сентября ему бы исполнилось 25 лет. У него остались жена и маленький ребенок. Безусловно, наша компания не оставит их с бедой один на один. Мы поможем всем, чем только сможем", – заявил Вилис Дамбинс.

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В 2022 году это уже не первая смерть сотрудников облэнерго, входящих в группу компаний VS Energy. Ранее от вражеского авиаудара погиб 38-летний заместитель службы подстанций "Ровнообленерго" Андрей Савоник, а также Николай Бобко – электромонтёр "Кировоградоблэнерго". Один сотрудник "Кировоградоблэнерго" считается пропавшим без вести. На сегодняшний день в ВСУ служат более 600 сотрудников группы компаний VS Energy.

"Это бесчеловечная и неоправданная война, развязанная Путиным и Россией! Они должны ответить за все совершенные преступления в Украине и за смерти украинцев!

Я поддерживаю позицию президента моей страны Латвии Эгилса Левитса о необходимости создать международный трибунал для наказания инициаторов и непосредственных исполнителей российской войны против Украины", – прокомментировал Вилис Дамбинс.

"В дополнение к помощи ВСУ от группы компаний VS Energy на сумму более 60 миллионов гривен, мной приобретены пять внедорожников для фронта, три беспилотника, а также машины скорой помощи.

Это мой личный вклад в победу Украины над нашим общим врагом. Все попытки связать мое имя с токсичными российскими политиками я воспринимаю как личное оскорбление!

Европа и моя страна Латвия поддерживают украинцев в борьбе с российским террором. Латвия уже предоставила Украине одну треть своего годового военного бюджета. И мы продолжим оказывать гуманитарную и военную помощь Украине!", – поделился Дамбинс.