Отмечается, что некоторых удерживаемых хотят обменять.

Российские силовики удерживают в СИЗО временно оккупированного Симферополя до 100 украинцев. Пленники были задержаны российскими военными или спецслужбы.

По данным российского "Агентство. Новости", в СИЗО две категории украинцев - те, кто пытался сбежать от войны в Россию, но их задержали из-за подозрений в помощи ВСУ или добробатов, и те, которых насильно вывезли с временно оккупированных территорий.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что спустя несколько недель или месяцев в СИЗО оккупанты отпустили примерно семи-восьми человек. При этом он рассказал, что россияне удерживали украинку, которая с семьей приехала в Крым.

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В ФСБ РФ объяснили лишь одно задержание. Речь идет о жительнице Херсона Ирине Горобцовой. Ее задержали якобы из-за "противодействия "спецоперации", но никаких уточнений больше не было. Женщине не избирали меру пресечения, а Минобороны не вносило ее в список лиц, причастных к "противодействию "спецоперации".

Кроме того, троих задержанных Украина считает военнопленными и планирует их обменять, в том числе и Павла Запорожца. Мужчину обвиняют в попытке установить растяжку на пути военного патруля 9 мая, что расценили как попытку теракта.

Также в списке числится житель Мелитополя Ярослав Жук. Мужчину обвиняют в международном терроризме. Кроме того, среди политзаключенных бывший капитан корабля ВМС Украины "Славутич" Алексей Киселев. Его обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что всех троих россияне пытали током.

Военнопленные в России - что известно

Точное количество украинцев, которые находятся в плену в России, на данный момент неизвестно. Среди удерживаемых не только вонные, но и гражданские, в том числе и женщины.

Время от времени украинская и российская стороны проводят обмены пленными. Так, 14 декабря домой вернулись 64 воина Вооруженных сил. Бойцы воевали на Донецком и Луганском направлениях, в том числе участвовали в обороне Бахмута.

Стоит отметить, что Россия не соблюдает Женевские конвенции и подвергает пленных украинцев жестоким пыткам, отказывают в надлежащей медицинской помощи, а чтобы скрыть следы своих преступлений и вовсе убивает пленников, как это произошло в колонии в Еленовке.

Сложности вызывает и то, что российская сторона не подпускает к украинцам даже представителей Международного Красного Креста. Только 8 декабря стало известно, что МККК получил доступ к украинцам, взятым россиянами в плен.

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