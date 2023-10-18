За прошедшую ликвидированы 22 оккупанта в зоне ответственности Сил обороны юга.

На юге подразделения ВСУ уничтожили живую силу и технику российских захватчиков, среди которой мощная гаубица "Мста-С".

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки ликвидировано 22 оккупанта. Также уничтожены пушка, две единицы автобронетехники и еще пять наблюдательных пунктов.

Отмечается, что сейчас в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Видео дня

Корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве шести единиц, из них пять - в Черном море и одна - в Азовском. Ракетоносители врага заведены к пунктам базирования.

По данным военных, противник в течение суток нанес два авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб по Херсонскому и Бериславскому районам. Также Захватчики нанесли удар дроном-камикадзе неопределенного типа на Херсонщине - поврежден полицейский автомобиль.

"Снова враг применял осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам правобережья. За минувшие сутки зафиксировано 9 таких сбросов", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, за минувшие сутки армия РФ осуществила около 80 артиллерийских обстрелов с использованием более 440 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсон, Антоновка, Гигантское, Красный Маяк, Благовещенское. Один человек погиб, ранены 6 гражданских, повреждены 13 домов, здание учебного заведения, здание цеха одного из предприятий, гараж, частные машины и газопровод.

Гаубица "Мста-С" - что надо знать

Гаубица 2С19 "Мста-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная на уральском заводе транспортного машиностроения. Это оружие предназначено для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО и тому подобное.

Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямым наводкам, включая работу в горных условиях.

Российские установки САУ "Мста-С" были неоднократно замечены в августе-сентябре 2014 года на Мариупольском направлении. Меморандум от 20 сентября к Минскому протоколу предусматривал отвод гаубиц калибром 152-мм, среди которых 2С19 "Мста-С", на 33 км от линии соприкосновения. А "Комплекс мер" во исполнение Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривал создание зоны безопасности шириной 50 км для артиллерийских систем калибра 100 мм и более. Колонны САУ, в частности новейшей российской модификации 2С19М1, были зафиксированы во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года и тому подобное.

В конце августа 2022 года украинские защитники уничтожили российскую 2С19 "Мста-С" всего в 350 метрах от государственной границы в Харьковской области (вблизи пункта пропуска "Гоптовка"). В результате наступления в начале сентября 2022 года в районе Изюма на Харьковщине, украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной российской техники. В частности, большим количеством 152-мм самоходных артустановок "Мста-С", в том числе модернизированных.

Новые потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 октября ВСУ пересекли черту в 290 тысяч уничтоженных захватчиков. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 россиян. Также подтверждено уничтожение еще одного самолета врага, всего с начала войны противник потерял их 319 и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: