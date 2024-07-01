Атака затронула как сети абонентов, так операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой.

Масштабная кибератака, осуществленная специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины в конце мая, оставила без связи по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего во временно оккупированном Крыму.

Как сообщил УНИАН источник в спецслужбе, представители российских провайдеров называют ее самой мощной DDos-атакой, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться.

"В интервью генеральный директор одного из российских операторов связи Иван Зима заявил, что на хотя бы частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. По факту же значительное количество абонентов оставались без связи более двух суток. Атака затронула как сети абонентов, так и сети операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой. Как отмечают сами же представители провайдеров, во время восстановления связи они испытывали трудности в коммуникации с абонентами. Опасаясь традиционного российского мошенничества, абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию, а 20% абонентов отказались от модернизации сетевого оборудования, что в будущем могло бы защитить их от дальнейших атак", - заявил собеседник агентства.

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В то же время, по словам источника, провайдерам пришлось привлекать сотни дополнительных технических специалистов, в частности для обработки многочисленных обращений недовольных клиентов.

Одним из наиболее пострадавших провайдеров стал телеком-оператор "Миранда-медиа". Абоненты этого провайдера не только не имели доступа к связи, но также не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы.

"Пользователи "Миранды-медиа" (которая на оккупированных территориях работает под брендом "Миртелеком") не могли воспользоваться доступом к сети в Крыму, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того значительное поражение получили сети российского провайдера "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма", - проинформировал УНИАН источник в ГУР.

Как сообщал УНИАН, подобные атаки продолжились и в июне. В частности, недавно во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Под удар попали сразу ряд крупных поставщиков услуг.

Поражение российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно. К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР осуществили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты. А 12 июня, в так называемый "день России", атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

На днях в результате массовых кибератак на коммуникационную инфраструктуру в оккупированном Крыму было остановлено движение по Керченскому мосту. Массированная DDos-атака осуществлялась также на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа".

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