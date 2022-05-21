На юге Украины оккупанты безжалостно укрывают артиллерийским и минометным огнем позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями. Враг бьет ракетами и РСЗО, за сутки он совершил около 70 обстрелов.
Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".
Провокационные обстрелы и удары по гражданским объектам не прекращаются. Однако в Херсоне украинцы показали, что не боятся оккупантов.
"Такие действия используются и как элемент запугивания гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий красноречиво доказывают, что они верят только в Украине. Так, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг", - отмечается в сводке.
Кроме того, по пригороду Николаева с наступлением темноты вновь ударили реактивные системы залпового огня. Поражен объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.
"По Одесской области враг совершил две ракетные атаки с применением авиации. Воплощая один из знаковых посылов своего взбесившегося диктатора, рашисты явно пытались "замочить в сортире" очаг нацизма и разрушили пляжную уборную", - добавили в ОК "Юг".
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ на юге уничтожили 36 оккупантов и "демилитаризовали" 3 танки.
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