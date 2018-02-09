На Приазовье в результате обстрелов оккупантов пострадал боец АТО - штаб

Обычно боевики активизируются в темное время суток, но вчера вечером они прекратили обстрелы.

Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато вчера днем наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск.

Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по 8 февраля 2018 года.

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В целом за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Вследствие вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь, ему был предоставлен необходимый объем врачебной помощи.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкиного. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Как сообщал УНИАН, накануне украинских военных на Луганщине обстреляли с территории России.