Сутки в АТО: в результате обстрелов позиций ВСУ пострадали трое бойцов

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Вследствие этих преступных действий ранения получили двое украинских защитников, еще один – получил боевую травму.

В течение минувших суток российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов различных калибров. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 4 февраля 2018 года.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Вследствие этих преступных действий ранения получили двое украинских защитников, еще один – получил боевую травму. Военнослужащим предоставлен необходимый объем медицинской помощи. Врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.

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На Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям недалеко от Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским оборонцях возле Зайцевого.

Как сообщал УНИАН, по данным СЦКК, боевики блокируют восстановление газоснабжения к Марьинке и Красногоровке.