С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб

Российско-оккупационные группировки вели обстрелы позиций сил АТО в пригороде Авдеевки и вблизи Павлополя.

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб. Об этом говорится в сводке штаба АТО, размещенной на его странице в Facebook.

Читайте такжеНа Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный (видео)Отмечается, что в течение сегодняшнего дня боевики продолжили нарушать режим прекращения огня.

В частности, на Донецком направлении российско-оккупационные группировки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки.

На Приазовье, по данным штаба, из стрелкового оружия противник осуществлял провокации вблизи Павлополя.

«Однако на Луганском направлении нарушений режима тишины не было. Это время украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, эффективно использовали для укрепления позиций», - говорится в сообщении.

«В целом, с начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований. К сожалению, в результате одного из вражеских обстрелов погиб украинский воин», - сообщили в пресс-центре.

В штабе АТО выразили соболезнования родным и близким погибшего военного.