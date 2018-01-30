На Донбассе командование боевиков приказало провести принудительный призыв мужчин – разведка

На выполнение этого роспоряжения разыскивают людей, акцентируя внимание на юношах, которые вообще не проходили военную службу.

На временно оккупированных территориях Донбасса командование российско-оккупационных войск приказало провести принудительный призыв мужчин из числа местных жителей в возрасте до 45 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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«На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей так называемым командованием российских оккупационных войск принято решение о проведении принудительного призыва на так называемую военную службу жителей временно оккупированных территорий Донбасса мужского пола в возрасте до 45 лет», - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что это происходит с целью доукомплектования бандформирований до штатной потребности.

«На выполнение этого решения работники так называемых военкоматов на временно оккупированных территориях осуществляют поиск лиц, акцентируя внимание на категории юношей, которые вообще не проходили так называемую военную службу», - сообщил спикер.

Как сообщал УНИАН, вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки единственныйобстрел со стороны российско-оккупационных группировок зафиксирован еще глубокой ночью.