Сутки в АТО: боевики один раз глубокой ночью обстреляли ВСУ под Каменкой

На других участках в зоне АТО нарушений режима прекращения огня не наблюдалось.

Вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошел без нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки единственный обстрел со стороны российско-оккупационных группировок зафиксирован еще глубокой ночью.

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В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении, около трех часов ночи враг на протяжении сорока пяти минут вел огонь по нашим воинам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка", - говорится в сообщении.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за минувшие выходные, 27-28 января, зафиксировали около 235 взрывов в Донецкой и Луганской областях.