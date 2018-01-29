Смерть российского генерала в Сирии выдала вмешательство РФ на Донбассе – Reuters

Участие генерала Асапова в войне против Украины независимо друг от друга подтвердили пятеро боевиков «ДНР».

Погибший в Сирии российский генерал Валерий Асапов в 2015-2016 годах командовал силами боевиков «ДНР» на Донбассе, используя позывной «Туман» и подписывая документы как генерал Примаков.

Об этом говорится в материале Reuters. Отмечается, что пятеро боевиков независимо друг от друга сказали журналистам, что Асапов был командиром боевых формирований «ДНР». Двое из них подтвердили, что российский генерал командовал ключевым подразделением «ДНР» - так называемым «первым армейским корпусом».

Читайте такжеПод Горловкой военные подбили грузовик с российскими артиллеристами - СМИ (видео)Отмечается, что младший брат Асапова Вячеслав также подтвердил, что его брат был в Украине. По его словам, он пробыл на Донбассе целый год.

В то же время, трое боевиков рассказали, что Асапов был не первым российским генералом, отправленным на Донбас, и что ротация росийских командующих на Востоке Украины продолжается до сих пор.

Отвечая на вопрос журналистов, высокопоставленный командир боевиков сообщил, что так называемое «Министерство обороны ДНР» не играет никакой военной роли, и занимается «политической и гуманитарной деятельностью».

Отмечается, что хотя в Сирии, в отличие от Украины, Москва официально ведет операцию в поддержку президента Башара Асада, масштабы ее участия в конфликте также скрыты.

Так, в Сирии Валерий Асапов официально занимал пост старшего группы российских военных советников, однако на похоронах Асапова глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что тот командовал сирийским Пятым добровольческим штурмовым корпусом.

В материале отмечается, что история Асапова в очередной раз показывает более решительное вмешательство Москвы в конфликты на Украине и в Сирии, чем Москва готова признать. Она также демонстрирует внутренние механизмы стратегии “гибридной войны”, которая позволяет России завоевывать власть, ставя своих людей во главе местных нерегулярных войск и не беря на себя риски, к которым бы привела наземная операция с большим количеством военнослужащих.

Напомним, в сентябре прошлого года в Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов.

Напомним, что Асапов командовал боевиками террористической организации "ДНР", он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.