Кремлю "неизвестно о субстантивной реакции" Украины на предложение Путина вернуть технику из Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об ««субстантивной» реакции Украины на предложение президента РФ Владимира Путина вернуть бронетехнику, самолеты и корабли из оккупированного Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, готова ли Россия к верификации боеприпасов украинской армии в Крыму, поскольку представители Украины неоднократно заявляли, что их поставляли на Донбасс, Песков сказал: «Президент Путин как раз упомянул, что эти боеприпасы, по мнению наших военных, не подлежат транспортировке и подлежат уничтожению».

Он добавил, что, по словам Путина, это можно сделать совместно с украинскими военными в ходе «организации транспортировки плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму».

Отметим, согласно Большому толковому словарю современного русского языка Ушакова, прилагательное «субстантивная» в лингвистике означает связанное по значению с принадлежностью к категории имени существительного (от лат. Substantivum - существительное), или же (от лат. Substantivus - самостоятельный) – действующий без помощи других, независимый.

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Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. «Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена. По словам тогдашнего заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова, оборонное ведомство РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинским силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.