Сутки в АТО: боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать Минские договоренности.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями.

В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"В вечернее время на линии соприкосновения вновь не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать Минские договоренности", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов, незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО возле Широкиного.

"На Луганском направлении в вечернее время боевики активизировались на Светлодарской дуге. Враг из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, несколько раз вел огонь вокруг Луганского. Минометы этого же калибра противник применил по нашим позициям неподалеку Троицкого", - отметили в штабе АТО.