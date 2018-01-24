Волкер: более 4 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что в Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации на Донбассе. Об этом американский дипломат написал в микроблоге Twitter.

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"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир - это единственное решение", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.